Sivasspor Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, antrenmanlarına yoğun kar yağışı altında teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti. Bugün Gaziantep'e hareket edecek olan takım, yarın yapacağı antrenmanla maç için son hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.
Bugün Gaziantep'e gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS