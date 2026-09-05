Sivasspor, Gambiyalı futbolcu Ebrima Ceesay'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA