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Sivasspor-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi Almanya'dan

Sivasspor-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi Almanya'dan
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı yönetecek hakemler belli oldu. Video Yardımcı Hakem Markus Schmidt, Alman Futbol Federasyonu'ndan katılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Sivasspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Müsabakada VAR'da Alman Markus Schmidt, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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