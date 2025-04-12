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Sivasspor, Fenerbahçe ile Sahasında Karşılaşacak

Sivasspor, Fenerbahçe ile Sahasında Karşılaşacak
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçın hakemi Yasin Kol, Sivasspor'un maçında 5. kez düdük çalacak.

Sivasspor yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maçın hakemi Yasin Kol, 5. kez Sivasspor'un maçında düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Sivasspor yarın saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Trabzon Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Sivasspor'un 6. kez maçını yönetecek. Kol'un düdük çaldığı müsabakalarda kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 1 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Kol ayrıca bu sezon üçüncü kez Sivasspor karşılaşmasında görev yapacak. Yasin Kol'un yönettiği Sivasspor maçları şöyle:

2020-2021

Göztepe: 3 - Sivasspor: 5

2022-2023

Hatayspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

2024-2025

Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1 - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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