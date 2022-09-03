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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının VAR'I Mustafa Öğretmenoğlu

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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının VAR'I Mustafa Öğretmenoğlu

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Öğretmenoğlu Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

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