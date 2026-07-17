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Sivasspor Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda formamızı başarıyla terleten Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Futbolcularımıza yeniden hoş geldiniz diyor, Sivasspor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca sahada ortaya koydukları hırs, güç ve kararlılıkla Valon Ethemi ve Feyzi Yıldırım'ın kırmızı-beyazlı ekibe katkı sağlamayı sürdürecekleri vurgulandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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