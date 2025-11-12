Haberler

Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve dar alan oyunu ile sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
