Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde devam etti. Takım, idmanlarına ısınma hareketleri ve rondo çalışmalarıyla başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Yeni transfer Okan Erdoğan da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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