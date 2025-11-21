Sivasspor, Erokspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor