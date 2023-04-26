Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiği Szalai'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede 25 yaşındaki futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki en önemli adaylardan olan Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

SİVAS MAÇINDA YOK

25 yaşındaki Macar stoperin 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;