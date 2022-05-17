Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı - Haberler

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Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 25 puan topladı. Deplasmanda 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 7 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 8 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 24 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü. 25 puan toplayan Yiğidolar üst üste 5 dış saha maçını mağlup olmadan noktaladı.

Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

Trabzonspor-Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Yeni Malatya-Sivasspor: 0-1

Beşiktaş-Sivasspor: 2-1

Altay-Sivasspor: 1-1

Başakşehir-Sivasspor: 2-1

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3

Kayserispor-Sivasspor: 3-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

Göztepe-Sivasspor: 2-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1

Karagümrük-Sivasspor: 1-0

Antalyaspor-Sivasspor: 1-0

Adana Demir-Sivasspor: 2-3

Giresunspor-Sivasspor: 2-2

Hatayspor-Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Sivasspor: 2-3

Çaykur Rizespor-Sivasspor: 1-2 - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Spor, Haberler

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