Sivasspor'dan Werner Lorant için başsağlığı mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, vefat eden takımın eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün 2005-2006 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan, Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sivasspor ailesi olarak, Werner Lorant'ın ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.