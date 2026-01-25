Haberler

Sivasspor taraftarlarından Türk bayrağı koreografisi

Sivasspor taraftarlarından Türk bayrağı koreografisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maç öncesinde Türk bayrağı temalı bir koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, Nusaybin Kamışlı sınır hattındaki saldırıyı kınamak amacıyla 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısını içeren koreografiyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Özbelsan Sivasspor'un, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynadığı maç öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısı yapıldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı