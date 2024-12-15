Sivasspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan İle Görüşmeler Başladı

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası bu görev için Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın düşünüldüğü öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimler de ortaya çıktı. Yönetim, sezonun geri kalanında takımı toparlayacak ve Süper Lig'de tutunmasını sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor.

Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi. - SİVAS