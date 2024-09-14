Üye Girişi
Haberler

Sivasspor'da Rey Manaj 3 Hafta Yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantep FK maçı sonrası sakatlanan Rey Manaj'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Uygun, takımın dar kadrosuna da dikkat çekerek eleştirilere yanıt verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantep FK müsabakası ardından, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında, "Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj'ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 2. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Öncelikle tüm İslam aleminin mevlit kandilini kutluyorum. Maça gelince, bir hata ile bir gol yedik. Gaziantep FK gibi çok güçlü bir takıma karşı kazanmasını bildik. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Benim arzuladığım, istediğim, hayal ettiğim taraftar tribündeydi. Gerçek Sivaslılara ve Yiğidolara 3 puan armağan olsun" dedi.

"Rey Manaj 3 hafta yok"

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj hakkında da konuşan Uygun, "Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj'ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak. Keita Balde de önümüzdeki hafta yok. Eldeki kadro çok dar. Belki de ligin en dar kadrosuna sahibiz. Kalan haftalarda elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Elimizdeki kadro neyse ben onu uyguluyorum. Sistemi eleştirmek, hocayı eleştirmek doğru değil. Forma sevinçlerinde sarı kartla cezalandırmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanlar artık golden sonra sevinemez oldu" yanıtını verdi.

"Sosyal medyadan bize küfür ediyor"

Sosyal medyadan takımı eleştirenlere tepki gösteren Uygun, "Ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Zor bir süreç yaşandı. Yönetim gecesini gündüzüne kattı. Cebinden milyonlarca para verdiler. Bu süreçler zor süreçler. Sırf buradaki başarı için. 3-5 tanesi çıkıyor küfür ediyor ve sosyal medyadan bize hakaret ediyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basın Toplantısı Teknik Direktör Gaziantep FK Bülent Uygun Sivasspor 3-sayfa Futbol sivas Spor

Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title