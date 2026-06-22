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Sivasspor'da kongrede yine aday çıkmadı

Sivasspor'da kongrede yine aday çıkmadı
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1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda ikinci kez başkan adayı çıkmadı. Divan Başkanı Ali Yavuz, kısa süre içinde yönetimin oluşturulacağını belirtti.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda ikinci kez başkan adayı çıkmadı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı.

Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübe başkan adayı bulma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel kurulda başkanlık için herhangi bir aday çıkmadı.

Kongrede konuşan Ali Yavuz, "Yoğun bir mesai harcadık. Bunun yanı sıra birçok iş insanı bize katkı sağladı. Yönetimde yer alabilmek adına birçok isimle görüştük. Ama burada en önemli olay başkanın seçilmesidir. Sivasspor sahipsiz değildir. Mutlaka bir yönetim oluşacaktır. Valimiz ile yarın görüşeceğiz. Valimiz ile alacağımız karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde çözeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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