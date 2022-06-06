Sivasspor'da Murat Paluli an meselesi! - Haberler

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Sivasspor'da Murat Paluli an meselesi!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Murat Paluli an meselesi!

DG Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Murat Paluli transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

DG Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Murat Paluli transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Murat Paluli transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Paluli transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

İskenderunspor, BB Erzurumspor, Hatayspor, Göztepe gibi takımlarda görev yapan Murat, geçen sezon 24 maçta 1 asistle oynadı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Murat Paluli Sivasspor Spor Haberler

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