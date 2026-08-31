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Sivasspor, Mardin 1969 Spor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Mardin 1969 Spor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, pas, taktik organizasyon ve dar alan oyunlarının ardından taktiksel çift kale maç yapıldı. Mücadele 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştığı belirtildi. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadele 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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