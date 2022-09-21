Sivasspor'da Leke James ameliyat oldu Spor Haberleri Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle bugün ameliyat oldu. Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle bugün ameliyat oldu. Kırmızı-beyazlı takımın başarılı golcüsü Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler

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