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Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
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Sivasspor Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Ayrılık kararının ardından Sivasspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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