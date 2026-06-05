Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Ayrılık kararının ardından Sivasspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı