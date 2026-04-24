Sivasspor'da Iğdır FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde yapılan idman; ısınma, pas çalışması, topa sahip olma ve taktik çalışmaları ile tamamlandı. Yiğidolar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı