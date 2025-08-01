Sivasspor'da Emirhan Başyiğit ile Sözleşme Uzatıldı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, 20 yaşındaki sol bek Emirhan Başyiğit'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüp, genç oyuncunun altyapısından yetiştiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Emirhan Başyiğit'in sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen 20 yaşındaki sol bek Emirhan Başyiğit'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.unuldu.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor