Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duruldu; antrenman taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı