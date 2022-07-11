Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'da kampta bulunan Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural için sürpriz organizasyon düzenlendi. Ali Şaşal Vural, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. AA / Halife Yalçınkaya - Spor Ali Şaşal Vural Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.