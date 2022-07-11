Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması - Haberler

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Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'da kampta bulunan Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural için sürpriz organizasyon düzenlendi.

Ali Şaşal Vural, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Ali Şaşal Vural Sivasspor Spor Haberler

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