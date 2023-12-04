Sivasspor'da 3 futbolcu sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarılırken konu ile ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı;

"Sporcumuz Modou Barrow'un arka adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Emrah Başsan'a yapılan kontrollerde sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi devam etmektedir. Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız son antrenmanda sağ alt adalesinden sakatlanan oyuncumuz Gerson Rodrigues'in adalesinde gerileme ve kanama tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır. 3 futbolcumuz da Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmamıştır." - SİVAS