Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor, Yayladağı Kapısı'nı açıyoruz

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıkları Başlattı

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıkları Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlık için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma ve oyun çalışmalarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma çalışmasının ardından 7'ye 7 oyun oynayan futbolcular, yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı.

Ligde Galatasaray ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
img

Fenerbahçe'den olay açıklama
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Memurların zam talebi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Amedspor Şanlıurfaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.