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Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Takım, bu karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, idmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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