Haberler

Sivasspor, Bodrum maçına hazır

Sivasspor, Bodrum maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK için hazırlıklarını tamamladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve duran top çalışmaları yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın Bodrum'a hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Antalya'da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı

Kan donduran paylaşım gerçek oldu: Önce öldürdü, sonra yaktı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü