Sivasspor, Bodrum maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın Bodrum'a hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS