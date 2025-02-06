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Sivasspor-Beşiktaş Maçının Hakemleri Açıklandı

Sivasspor-Beşiktaş Maçının Hakemleri Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ve Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor- Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Trendol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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