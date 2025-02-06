Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor- Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Trendol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - SİVAS