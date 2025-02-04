Sivasspor - Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, 8 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın bilet satışları başladı ve fiyatlar VIP Alt Tribün için 700 TL, Maraton Alt ve Üst için 500 TL, diğer tribünler için ise 400 TL ile 520 TL arasında değişiyor.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçın bilet satışları başladı.
Zorlu müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Alt Tribün: 700 TL
Maraton Alt ve Üst: 500 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 400 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 400 TL
Misafir Tribün: 520 TL - SİVAS