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Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki takım koordinasyon çalışmaları ve taktik antrenmanlar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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