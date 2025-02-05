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Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Kocaelispor'u yenilgiye uğrattıktan sonra, kulüp tesislerinde yoğun kar altında antrenman yapan takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kocaelispor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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