Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Takım, kampa girdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top ile tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi. - SİVAS

