Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivasspor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Sivasspor Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alparslan Şen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

SİVASSPOR: Erhan- Murat, Appindangoye, Poungouras, Ziya, Hakan, Keita (Dk74 N'Jie), Abdulkadir, Kvet, Eren (Dk.46 Emre Gökay), Ahmed Musa (Dk.74 Manaj)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Cantuğ- Hüseyin Eren, İsmail, Ahmet, Sirac (Dk.72 Metin), İrfan (Dk.83 Talha), Ufuk, Mustafa (Dk.72 Mehmet), Kerem, Erkul (Dk.72 Ahmet Arda), Harun

GOLLER: Dk.18 Hakan, Dk.25 Ahmed Musa ( Sivasspor ) - Dk.45 Harun (Arnavutköy Belediyespor)

SARI KARTLAR: Appindangoye ( Sivasspor ) - Ufuk, İsmail (Arnavutköy Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Sivasspor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaştı. Sivasspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Keita'nın şutunda top az farkla üsttan auta gitti.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisine giren Abdulkadir Parmak rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakan Arslan'ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

25'inci dakikada sağ kanattan gelen Sivasspor atağında ceza sahası içerisine sokulan Ahmed Musa'nın sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Arnavutköy Belediyespor atağında ceza sahasına giren Harun'un şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 tamamlandı.

58'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinin çaprazında topla buluşan Emre Gökay'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

65'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Emre Gökay topu penaltı noktası üzerinde bulunan Hakan'a gönderdi. Hakan'ın sert şutunu kaleci eliyle çıkardı ve üst direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-1 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.