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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-0 Geçerek 3 Puan Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Radakovic ve Manaj'dan geldi.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 90 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 79 Simic), Bekir Turaç Böke (Dk. 57 Koita), Manaj (Dk. 90 Emrah Başsan)

Onvo Antalyaspor : Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 38 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural (Dk. 86 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Streek, Soner Dikmen (Dk. 68 Djenepo), Safuri (Dk. 68 Gaich), Samudio (Dk. 68 Milosevic), Lardson

Goller: Dk. 62 Radakovic, Dk. 75 Manaj (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Rodrigues, Dk. 75 Manaj, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Net Global Sivasspor ) Dk. 43 Güray Vural, Dk. 45+2 Kaluzinski, Dk. 90+1 Gaich (Onvo Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi.

54. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

56. dakikada Bekir Böke, topu kafayla Manaj'a indirdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Kenan Piric, son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

75. dakikada Rodrigues, sol kanattan topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda kaleci Kenan Piric'ten dönen topu Manaj, ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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