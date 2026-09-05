Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel çift kale maçla bitirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 20.00'de ADO Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA