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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takıma ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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