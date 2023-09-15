Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, sürat çalışması, savunma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Clinton N'jie ve Burak Kapacak da antrenmanda yer aldı.