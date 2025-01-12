Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Öndeliğiyle Devreyi Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçta Koita, 29. dakikada Sivasspor'un golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
29. dakikada Koita'nın kendi yarı alanında kaptığı top sonrası Sivasspor sol kanattan hızlı atağa çıktı. Rodrigues'in ceza sahası girerken pasıyla savunma arkasında topla buluşan Koita'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
40. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu kaleci Ertuğrul aldı.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Emrah Başsan, Alex Pritchard, Rodrigues, Koita
Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sina Kaya, Mehmet Talha Şeker, Turgunboev
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier,
Efecan Karaca, Sergio Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Balkovec, Juan Christian
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Fode Koita (dk. 29) (Sivasspor)
Sarı kart: Uğur Çiftçi (Sivasspor) - SİVAS