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Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Öndeliğiyle Devreyi Tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Öndeliğiyle Devreyi Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçta Koita, 29. dakikada Sivasspor'un golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

29. dakikada Koita'nın kendi yarı alanında kaptığı top sonrası Sivasspor sol kanattan hızlı atağa çıktı. Rodrigues'in ceza sahası girerken pasıyla savunma arkasında topla buluşan Koita'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

40. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu kaleci Ertuğrul aldı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Emrah Başsan, Alex Pritchard, Rodrigues, Koita

Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sina Kaya, Mehmet Talha Şeker, Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier,

Efecan Karaca, Sergio Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Balkovec, Juan Christian

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Fode Koita (dk. 29) (Sivasspor)

Sarı kart: Uğur Çiftçi (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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