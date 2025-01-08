Sivasspor - Alanyaspor Maçının Bilet Satışı Başladı
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 19. hafta maçı için bilet satışı başladı. Maç, 12 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 19. hafta maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edeck. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 500 TL
Maraton Alt ve Üst: 300 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 150 TL
Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor