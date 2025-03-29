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Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-1 Mağlup Etti

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Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Bekir Turaç Böke ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle skoru belirledi.

(ANKARA)- Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Ten Global Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı hakem Ozan Ergün yönetti.

Sivasspor 13. ve 17. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçti. Adana Demirspor 35. dakikada Salih Kavrazlı'nın attığı golle farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. Sivasspor 48. dakikada Garry Rodrigues 68. dakikada Bekir Turaç Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle Adana Demirspor karşısında skoru 5-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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