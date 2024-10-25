Sivasspor, Adana Demirspor'u 4-2 Üstünlükle Geçti
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Net Global Sivasspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini Koita, Rodrigues, Manaj ve Radakovic atarken, Adana Demirspor'un gollerini ise Yusuf Barası ve Semih Güler kaydetti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 68 Alioui), Maestro, Salih Kavrazlı (Dk. 12 Fougeu), Tayfun Aydoğan (Dk. 85 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk 68 Yusuf Sarı), Yusuf Barası
Net Global Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Dk. 87 Sonko), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev (Dk. 46 Bieganski), Menig (Dk. 46 Rodrigues), Koita (Dk. 87 Balde), Manaj (Dk. 90+4 Oğuzhan Aksoy)
Goller: Dk. 13 Yusuf Barası, Dk. 16 Semih Güler ( Adana Demirspor ), Dk. 38 Koita, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 66 Manaj, Dk. 89 Radakovic (Net Global Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 37 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor ), Dk. 30 Charisis, Dk. 36 Turgunboev, Dk. 90 Bieganski (Net Global Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 yendi.
55. dakikada Maestro'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nikolic topu iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Sivassspor beraberliği yakaladı. Koita'nın sağ kanatta ceza sahası içine yerden ortasında penaltı noktası civarında Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
66. dakikada Sivasspor öne geçti. Murat Paluli'nin sağ kanattan yerden ortasında Manaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3
74. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Yusuf Barası'nın yerden vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
86. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Abdulsamet Burak'ın sert şutunda top kaleci Nikolic'ten oyuna geri döndü.
89. dakikada Sivasspor 4'üncü golü buldu. Balde'nin kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Radakovic'in kava vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
Karşılaşma, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.