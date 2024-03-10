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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, top kapma, pas ve pres çalışmaları yapıldı. Yenileme çalışması yapan futbolcular ise Alanyaspor maçında 90 dakika oynamışlardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile orta şut çalışması gerçekleştirdi. Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar 12 Mart Salı günü hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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