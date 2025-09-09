Sivasspor, Aaron Appindangoye ile Anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giymiş olan Aaron Appindangoye ile yeniden anlaşmaya vardı.

2019-2024 yılları arasında 5 sezon boyunca Sivasspor formasını giyen Aaron Appindangoye, Kocaelispor ile olan sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından Sivasspor ile anlaştı. Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formayı giyecek. Milli takım kampında bulunan Aaron, perşembe günü Sivas'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Sivasspor Aaron Appindangoye'nin transferinin ise yapay zeka ile oluşturduğu bir video ile duyurdu.