Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda -40 puanlı Adana Demirspor ile 88. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
- Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki maç 1-1 berabere bitti.
- Sivasspor'un golünü 3. dakikada Valon Ethemi kaydetti, Adana Demirspor'un golünü 88. dakikada Gökdeniz Tunç attı.
- Bu sonuçla Sivasspor 32 puana yükseldi, Adana Demirspor ise -39 puana düştü.
Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
ADANA DEMİRSPOR'DAN SİVASSPOR'A ÇELME
Sivasspor'un golünü 3. dakikada Valon Ethemi kaydetti. İlk yarıyı önde bitiren Sivasspor, son anlarda yıkıldı. Adana Demirspor, 88. dakikada Gökdeniz Tunç'un attığı golle skora denge getirmeyi başardı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivasspor, 32 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor ise puanını -39 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek.