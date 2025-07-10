Sivasspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için Sivas'ta kamp yapan Sivasspor, antrenmanlarına fitness salonunda koordinasyon çalışmaları ile başladı. Sahada dayanıklılık koşuları ve çeşitli oyunlarla devam eden antrenmanların akşam saatlerinde ikinci bölümü gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 11. gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.
Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - SİVAS