Sivasspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 11. gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - SİVAS