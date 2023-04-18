Sivaslı judoculardan madalyalarla döndü

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliğine Sivas'ı temsilen katılan sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliğine Sivas'ı temsilen katılan sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği" sona erdi.

Samsun Bafra Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye birinciliği müsabakalarına 61 ilden 400'e yakın sporcu katılarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivaslı judocular ise şampiyonadan derecelerle dönmeyi başardı. Sporculardan Aleyna Tutuş 63 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Yusuf Kulaksız ise 66 kiloda da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, Furkan Salih Gül ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı kaptı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente madalyalarla dönen judocuları tebrik etti. - SİVAS