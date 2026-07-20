Sivaslı boksör Ecrin'den Türkiye ikinciliği

Amasya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Sivaslı sporcu Ecrin Ülkü Asanakut, başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Amasya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Sivaslı sporcu Ecrin Ülkü Asanakut, gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı şampiyonada mücadele eden Ecrin Ülkü Asanakut, rakiplerini geride bırakarak final müsabakasına yükseldi. Finalde de başarılı bir performans ortaya koyan genç sporcu, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak Sivas'a gümüş madalya kazandırdı.

Sivas Boks İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenörü olan babası Özkan Asanakut, kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ecrin'in elde ettiği bu derece bizleri çok mutlu etti. Daha büyük başarılar için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı