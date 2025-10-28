Sivaslı Afra Kılınç, Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonu

Sivaslı milli sporcu Afra Kılınç, Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda 2 farklı stilde 2 altın madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen 10. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda yarışan Sivaslı 15 yaşındaki lise öğrencisi Afra Kılınç, Dao Shu Stili ve Barehand kategorilerinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Spora ilgisi ilkokul yıllarında yapılan yetenek taramasıyla başlayan Kılınç, esnekliği fark edilince, antrenörünün yönlendirmesiyle jimnastiğe başladı. Yaklaşık beş yıl boyunca ise bu branşta kendini geliştirdi. 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'de düzenlenen 10. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda, iki kategoride rakiplerini geride bırakarak Türkiye'ye çifte zafer yaşattı. Hong Kong, Endonezya, Malezya, Yunanistan ve Amerika gibi birçok ülkeden sporcuya karşı mücadele eden Kılınç, Çinli rakibini yenerek Çin'de şampiyonluk kazanan Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Okulundan coşkulu karşılama

Sivas Sabancı Lisesi'ne dönen Afra, öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından coşkuyla karşılandı. Okul Müdürü Erdinç Öztürk, "Afra 8 yaşındayken yetenek taramasında keşfedildi ve hocamız Salih Orhan tarafından yetiştirildi. Hem karakteri hem de disipliniyle örnek bir öğrenci. Dünya şampiyonluğunu zaten bekliyorduk. Bu büyük başarıyla hem okulumuzu hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi.

"Çinlilerin ata sporunu onlardan daha iyi yaptım"

Kazandığı iki dünya şampiyonluğunun ardından duygularını paylaşan Afra Kılınç, "Wushu Kung Fu, Çin'in ata sporu. Çinli rakibimi yenerek şampiyon olmak benim için tarifsiz bir gurur. Onların milli sporunda bir Türk olarak birinci oldum. Gösterilerde izleyip hayran olduğum bu sporu artık ben dünya çapında temsil ediyorum" şeklinde konuştu.

Kılınç, ilkokul yıllarında yetenek taramasıyla spora başladığını belirterek, "Cimnastikten sonra Wushu Kung Fu'ya geçtim. Ruh, beden ve aklın bir bütün olduğu bu spor beni her yönüyle geliştirdi. Dünya şampiyonluklarımı artırmayı ve 2026 olimpiyatlarına katılırsam Türk bayrağını orada dalgalandırmayı hedefliyorum. Ders ile sporu aynı anda yönetmek kolay olmuyor. Özellikle sınav haftasında saatlerce ders çalışıp aynı zamanda antrenman yapmak beni yoruyor ama ikisinin de üstesinden geliyorum. Antrenörüm Salih Orhan beni her anlamda destekliyor. Aslında benim başarımı ön plana çıkaran ve beni keşfeden o, ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çin'den gelen antrenörlerden de memnun kalan milli sporcu, "Kamp döneminde Çin'den antrenörler geliyor. Bu sayede hem farklı kültürler görüyoruz hem de farklı diller öğreniyoruz" açıklamasını yaptı. - SİVAS