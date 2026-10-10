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Sivas Zara'da amatör spor toplantısı yapıldı, spor yatırımları ele alındı

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Sivas Zara'da amatör spor toplantısı yapıldı, spor yatırımları ele alındı
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Sivas Zara'da Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıda Kaymakam Malik Çalışır ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas ASKF yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda spor yatırımları ele alındı; ASKF Başkanı Ali Yavuz, amatör sporlara desteğin artırılacağını söyledi.

Sivas'ın Zara ilçesinde amatör spor faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Zara Kaymakamı Malik Çalışır ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, Amatör Spor Haftası nedeniyle Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimiyle bir araya geldi.

Toplantıda ilçede devam eden spor yatırımları ve çalışmaları ele alındı.

Sivas ASKF Başkanı Ali Yavuz, Zara'nın çok sayıda branşta spor faaliyetlerinde aktif ve örnek bir ilçe olduğunu söyledi.

Başarılı sporcular çıkartmasından dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile emeği geçenleri tebrik eden Yavuz, "Kaymakamlık ve belediye olarak da başarıların desteklenmesi bizler için övünç kaynağı oluşturmaktadır. Amatör sporların desteklenmesi konusunda çalışmalarımızı artıracağız ve biz de bu başarılara ciddi anlamda katkılar sağlamak istiyoruz. Her ilçemizde bu başarıların olması, gençlerimizin spora yönelmesi en büyük arzumuzdur." dedi.

Programa, ASKF yönetim kurulu üyeleri Mustafa Bulak, Azime Demir, Hamza Ergüt ve Federasyon Genel Sekreteri Doğan Özçelik katıldı.

Kaynak: AA
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